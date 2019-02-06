Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре запустят в сентябре 2019 года

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-06T13:41:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, который соединит Куйбышевский и Самарский районы города. Завершить возведение объекта планируется в 2019 году.

- Фрунзенский мост строится с опережающим графиком. Уже в сентябре этого года по нему планируется запустить рабочее шестиполосное движение, - рассказали в администрации Самары.

Напомним, мост начали строить в 2015 году. Его длина составит 667 метров, а с учетом съездов и развязок - 2,67 километра. В конце прошлого года подрядчик приступил к бетонированию плиты проезжей части моста через реку Самару. На завершение строительства Фрунзенского моста нужен еще примерно 1 млрд рублей. Сейчас самарские власти работают над тем, чтобы эти средства выделили из федеральной казны.

Видео строительства Фрунзенского моста с воздуха. Январь 2019 года .Автор видео: Евгений Щекин

ИСТОЧНИК KP.RU