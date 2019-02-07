Появилось видео полыхавшего такси на пересечении Авроры и Гагарина в Самаре

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-07T10:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре полицейские проводят проверку по факту утреннего ДТП на пересечении улиц Авроры и Гагарина. Напомним, там столкнулись две иномарки.

- На перекрестке около 6 утра столкнулись такси Nissan Almera и кроссовер Ford Kuga. Обе машины двигались по улице Гагарина: водитель Nissan — прямо, а второй — начал поворачивать налево, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После удара такси загорелось. К счастью, все, кто находился внутри, успели выбраться да того, как машина заполыхала. Известно, что пассажиру такси понадобилась помощь медиков. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали произошедшего.

Полыхающее такси на пересечении Авроры и Гагарина в Самаре .

ИСТОЧНИК KP.RU