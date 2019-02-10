2019-02-10T18:32:07+03:00
Спорт

«Лада» обыграла «СКА-Неву» 3:0

Дублем отметился Владимиров, еще по очку заработали Ковалев и Мастрюков
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Эта победа стала для «Лады» третьей подряд. Фото: ХК «Лада»Эта победа стала для «Лады» третьей подряд. Фото: ХК «Лада»
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Тольяттинская «Лада» переиграла на своем льду «СКА-Неву» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

- На 24-й минуте свою первую шайбу за «Ладу» после возвращения забросил Николай Владимиров, реализовавший большинство - 1:0. До второго периода тольяттинцы вполне могли увеличить счет: сначала Константин Майоров, подставляя клюшку с пятака, попал в штангу, затем голкипер питерцев выручил свою команду после броска Чистова, - рассказали в пресс-службе «Лады».

Удвоил преимущество хозяев Иван Ковалев, а точку во встрече поставил все тот же Николай Владимиров, отправивший шайбу в девятку после передачи Алексея Мастрюкова.

Эта победа стала для «Лады» третьей подряд, а голкипер тольяттинцев Александр Скрынник оформил третий шатаут в сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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