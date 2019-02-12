Двое самарцев провалились под асфальт и получили ожоги ног

12 Февр. 09:31 2019-02-12T09:31:59+03:00

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Утром во вторник, 12 февраля, в районе станции метро «Алабинская» в Самаре произошло ЧП. Там двое мужчин получили ожоги, провалившись под асфальт. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил источник в скорой.

По предварительным данным, пострадали молодой человек и пожилой мужчина. Им понадобилась помощь медиков. Насколько серьезные ожоги они получили, пока не известно.

Напомним, что сегодня утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко произошла коммунальная авария на теплосетях. Возможно, именно она послужила причиной провала асфальта. Из-за случившегося несколько домов остались без отопления. Как сообщили в ПТС, в ближайшее время их переведут на резервную схему подачи тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU