2019-02-12T09:31:59+03:00
Происшествия

Двое самарцев провалились под асфальт и получили ожоги ног

Пострадавшим понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ожоги получили двое мужчинОжоги получили двое мужчинФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 12 февраля, в районе станции метро «Алабинская» в Самаре произошло ЧП. Там двое мужчин получили ожоги, провалившись под асфальт. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил источник в скорой.

По предварительным данным, пострадали молодой человек и пожилой мужчина. Им понадобилась помощь медиков. Насколько серьезные ожоги они получили, пока не известно.

Напомним, что сегодня утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко произошла коммунальная авария на теплосетях. Возможно, именно она послужила причиной провала асфальта. Из-за случившегося несколько домов остались без отопления. Как сообщили в ПТС, в ближайшее время их переведут на резервную схему подачи тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке