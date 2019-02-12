Двое самарцев провалились под асфальт и получили ожоги ног
Утром во вторник, 12 февраля, в районе станции метро «Алабинская» в Самаре произошло ЧП. Там двое мужчин получили ожоги, провалившись под асфальт. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщил источник в скорой.
По предварительным данным, пострадали молодой человек и пожилой мужчина. Им понадобилась помощь медиков. Насколько серьезные ожоги они получили, пока не известно.
Напомним, что сегодня утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко произошла коммунальная авария на теплосетях. Возможно, именно она послужила причиной провала асфальта. Из-за случившегося несколько домов остались без отопления. Как сообщили в ПТС, в ближайшее время их переведут на резервную схему подачи тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU