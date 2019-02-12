Карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлили еще на один день

12 Февр. 16:10 2019-02-12T16:11:36+03:00

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Ученики школ в Самаре, Тольятти и Кинеле выйдут на занятия в пятницу, 15 февраля. Карантин, который ввели там из-за роста заболеваемости гриппа и ОРВИ, решили продлить еще на один день.

- Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян и минздрав региона приняли решение продлить противоэпидемические мероприятия в школах Самары, Тольятти и Кинеля на один день. Это связано с ростом заболеваемости. 15 февраля — учебный день, - сообщили в пресс-службе минобрнауки Самарской области.

Напомним, карантин в школах Самарской области ввели 6 февраля. Изначально планировалось, что он продлится 7 дней, но потом этот срок увеличили еще на один день.

ИСТОЧНИК KP.RU