2019-02-12T16:11:36+03:00
Общество

Карантин в школах Самары, Тольятти и Кинеля продлили еще на один день

В регионе по-прежнему наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ученики выйдут на занятия 15 февраляУченики выйдут на занятия 15 февраля
Изменить размер текста:

Ученики школ в Самаре, Тольятти и Кинеле выйдут на занятия в пятницу, 15 февраля. Карантин, который ввели там из-за роста заболеваемости гриппа и ОРВИ, решили продлить еще на один день.

- Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян и минздрав региона приняли решение продлить противоэпидемические мероприятия в школах Самары, Тольятти и Кинеля на один день. Это связано с ростом заболеваемости. 15 февраля — учебный день, - сообщили в пресс-службе минобрнауки Самарской области.

Напомним, карантин в школах Самарской области ввели 6 февраля. Изначально планировалось, что он продлится 7 дней, но потом этот срок увеличили еще на один день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке