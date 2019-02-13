2019-02-13T16:02:09+03:00
Общество

«Нужны подушки и овощи»: центр социальной помощи женщинам в Самаре нуждается в срочной поддержке

Центр переполнен, постояльцам не хватает постельного белья, продуктов и дезинфицирующих средств
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Очень нужна помощьОчень нужна помощь
Изменить размер текста:

С августа 2015 года в Самаре работает центр социальной помощи женщинам «Ты не одна». Здесь ежегодно помогают сотням женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Сюда приходят, когда больше некуда идти. В центре женщинам помогают устроиться на работу, снять жилье, помогают присмотреть за детьми. А сейчас самому центру нужна помощь.

- Наш центр переполнен, свободных мест нет, а обращения продолжают поступать! Еще и дети болеют! К такому мы были совсем не готовы, - сообщили кураторы центра. –Нужна помощь.

Центру необходимы:

- Подушки (не перьевые).

- Постельное белье (1.5 спальное).

- Комод.

- Продукты: овощи (картофель, лук, морковь, капуста и другие); молоко (длительного хранения), сливочное масло, мясная продукция (все из чего можно приготовить первые и вторые блюда - куры, суповые наборы, фарш, печень, сосиски, рыба), яйца, мука, сахар. Дети всегда радуются йогуртам и фруктам.

- Любые моющие и дезинфицирующие средства: белизна, доместос, средства для чистки ковров и мебели.

- Туалетная бумага.

- Дезодоранты.

- Подгузники №2 ,4 и 6 (желательно трусиками).

Центр помощи женщинам существует только благодаря поддержке людей. Подробнее можно узнать у директор АНО ЦСПЖ "Ты Не Одна" Екатерины Алексеевны тел: +79608290855 (с 10-00 до 21-00 кроме субботы и воскресенья).

Адрес центра: Ленинградская 100.

Передать помощь можно с 10-00 до 21-00 ежедневно, без выходных. Финансовую помощь можно перечислить на Карту сбербанка 639002549013521090, привязана к номеру +79171121726 на имя директора Автономной Некоммерческой Организации Центр Социальной помощи Женщинам "Ты Не Одна" Екатерины Алексеевны Г. или на расчетный счет АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна» ИНН 6377003750 КПП 637701001 ОГРН 1186313069436 р/счет 40703810054400001992 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г. Самара доп. офис № 443010 БИК 043601607, к/счет 30101810200000000607. (с комментарием на что именно переводите - питание или прочие расходы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области полицейские поймали незаконных ловцов раков
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке