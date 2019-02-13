«Нужны подушки и овощи»: центр социальной помощи женщинам в Самаре нуждается в срочной поддержке

13 Февр. 12:11 2019-02-13T16:02:09+03:00

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С августа 2015 года в Самаре работает центр социальной помощи женщинам «Ты не одна». Здесь ежегодно помогают сотням женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Сюда приходят, когда больше некуда идти. В центре женщинам помогают устроиться на работу, снять жилье, помогают присмотреть за детьми. А сейчас самому центру нужна помощь.

- Наш центр переполнен, свободных мест нет, а обращения продолжают поступать! Еще и дети болеют! К такому мы были совсем не готовы, - сообщили кураторы центра. –Нужна помощь.

Центру необходимы:

- Подушки (не перьевые).

- Постельное белье (1.5 спальное).

- Комод.

- Продукты: овощи (картофель, лук, морковь, капуста и другие); молоко (длительного хранения), сливочное масло, мясная продукция (все из чего можно приготовить первые и вторые блюда - куры, суповые наборы, фарш, печень, сосиски, рыба), яйца, мука, сахар. Дети всегда радуются йогуртам и фруктам.

- Любые моющие и дезинфицирующие средства: белизна, доместос, средства для чистки ковров и мебели.

- Туалетная бумага.

- Дезодоранты.

- Подгузники №2 ,4 и 6 (желательно трусиками).

Центр помощи женщинам существует только благодаря поддержке людей. Подробнее можно узнать у директор АНО ЦСПЖ "Ты Не Одна" Екатерины Алексеевны тел: +79608290855 (с 10-00 до 21-00 кроме субботы и воскресенья).

Адрес центра: Ленинградская 100.

Передать помощь можно с 10-00 до 21-00 ежедневно, без выходных. Финансовую помощь можно перечислить на Карту сбербанка 639002549013521090, привязана к номеру +79171121726 на имя директора Автономной Некоммерческой Организации Центр Социальной помощи Женщинам "Ты Не Одна" Екатерины Алексеевны Г. или на расчетный счет АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна» ИНН 6377003750 КПП 637701001 ОГРН 1186313069436 р/счет 40703810054400001992 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г. Самара доп. офис № 443010 БИК 043601607, к/счет 30101810200000000607. (с комментарием на что именно переводите - питание или прочие расходы).

ИСТОЧНИК KP.RU