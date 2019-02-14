Налоговая в Самаре напоминает жителям, что создание юрлица через подставных лиц – уголовная статья
Ответственность предусмотрена статьей 173.1, 173.2 УК РФ
Налоговая в Самаре напоминает жителям, что создание юрлица через подставных лиц – уголовная статьяФото: "КП" Архив
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Инспекция ФНС России по Октябрьскому району Самары напоминает горожанам, что образование, создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию данных о подставных лиц, предоставление, приобретение документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, использование персональных данных, полученных незаконным путем для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, влекут за собой ответственность, предусмотренную статьей 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU