Правоохранители Самары заинтересовались происшествием с женщиной и ее дочкой, на которых рабочие сбросили снег

СЕГОДНЯ 19:04 2019-02-16T19:04:13+03:00

Ребенок останется в больнице на несколько дней, ее маму отпустили домой

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Стали известны новые подробности случая на улице Куйбышева, 111-113, где сегодня снежны пласт упал на женщину с ребенком. Как оказалось, произошло это во время работ по очистке крыши дома от снега. Как уверяют власти, об этом пострадавшим должно было быть известно.

- Зона работ была огорожена сигнальной лентой. Женщина с ребёнком были доставлены в областную больницу им.Середавина, проведено обследование. Маму отпустили домой, у девочки диагностировано сотрясение мозга, ее оставили в стационаре на несколько дней, - сообщают в администрации Самары.

Глава Самарского района Роман Радюков связался с пострадавшими и предложил им помощь. Кроме того, сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU