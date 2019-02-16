Правоохранители Самары заинтересовались происшествием с женщиной и ее дочкой, на которых рабочие сбросили снег
Стали известны новые подробности случая на улице Куйбышева, 111-113, где сегодня снежны пласт упал на женщину с ребенком. Как оказалось, произошло это во время работ по очистке крыши дома от снега. Как уверяют власти, об этом пострадавшим должно было быть известно.
- Зона работ была огорожена сигнальной лентой. Женщина с ребёнком были доставлены в областную больницу им.Середавина, проведено обследование. Маму отпустили домой, у девочки диагностировано сотрясение мозга, ее оставили в стационаре на несколько дней, - сообщают в администрации Самары.
Глава Самарского района Роман Радюков связался с пострадавшими и предложил им помощь. Кроме того, сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU