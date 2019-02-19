Люди не должны переплачивать: В Самаре планируют пересчитать нормативы вывоза мусора для жителей

СЕГОДНЯ 19:39 2019-02-19T20:03:17+03:00

Регоператор отмечает, что новая схема обращения с мусорными отходами делает весь процесс более прозрачным и безопасным

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Нормативы накопления ТКО для жителей Самарской области могут измениться. Об этом стало известно после совещания в режиме видеоконференции по системе обращения с ТКО, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что многие регионы - в том числе и Самарская область - с переходом на новую систему успешно справляются, однако главная задача - не допустить необоснованного и резкого роста платы за вывоз ТКО.

- Некоторые регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, я имею в виду целый ряд областей нашей страны. Это хорошая практика, - отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, что в Самарской области уже действует ряд льгот, в том числе для одиноко проживающих пенсионеров, детей сирот, многодетных семей.

Также Дмитрий Медведев отметил, что стоит задача - перейти к оплате вывоза мусора по фактическому объему, а не исходя из искусственных нормативов. Сейчас же региональные власти должны заняться пересмотром существующих нормативов. В Самарской области это уже делается по поручению главы региона Дмитрия Азарова.

- Подготовка к такой работае уже ведется. Сейчас мы готовимся к проведению весенних замеров. Это делает министерство ЖКХ совместно с регоператором, - отметил министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков.

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ИСТОЧНИК KP.RU