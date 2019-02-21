Работа кипит: на Фрунзенском мосту начали бетонировать новый участок плиты проезжей части

СЕГОДНЯ 20:03 2019-02-21T20:04:00+03:00

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В четверг, 21 февраля, на Фрунзенском мосту в Самаре стартовал очередной этап бетонирования плиты проезжей части. Теперь подрядчик приступил к работам на пролетном строении моста через реку Самару между опорами № 1 и 2, которые находятся на правом берегу.

- Ширина пролетного строения составляет 24 метра, а длина – 30 метров. Для ее бетонирования понадобится 324 кубических метра бетона. Эти работы планируется завершить в течение двух дней. Работы ведутся при использовании специального технологического укрытия. Оно позволяет создать подходящую среду для затвердевания бетона, - рассказал эксперт группы управления строительством проекта Фрунзенского моста Руслан Мансумов.

Бетонирование идет при использовании специального укрытия

Напомним, что в декабре прошлого года строители бетонировали участок плиты между опорами № 7 и 8, которые расположены на противоположном берегу реки Самары. К работам в центре моста сотрудники подрядной организации должны приступить в апреле. Они будут вестись с помощью бетонопровода одновременно с двух берегов. После завершения бетонирования строители займутся устройством гидроизоляции и укладкой асфальта на проезжей части.

Сейчас на объекте в две смены трудятся более 300 человек и 58 единиц техники. Они занимаются не только бетонированием плиты проезжей части, но и строят развязки на улицах Фрунзе и Шоссейной, а также обустраивают основной ход автодороги. Завершить строительство Фрунзенского моста обещают в 2019 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU