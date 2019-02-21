2019-02-21T21:37:59+03:00
Происшествия

"Возомнил себя трамваем?": в Самаре доставщик роллов застрял в снегу на трамвайных путях

Движение трамваев оказалось парализовано из-за желания автомобилиста побыстрее объехать пробку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иномарку с путей выталкивали "всем миром"Иномарку с путей выталкивали "всем миром"Фото: Соцсети
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Вечером в четверг, 21 февраля, в Самаре на улице Ново-Садовой в районе пересечения с улицей Николая Панова образовалась пробка из нескольких трамваев. Виной тому - застрявший на путях автомобиль службы доставки роллов.

- Доставщик, видимо, возомнил свое "Шевроле Авео" трамваем или по меньшей мере трактором, поэтому и полез на рельсы. Однако объезжая одну пробку, он сам создал серьезный затор, - делятся в соцсетях очевидцы происшествия.

Движение трамваев было полностью парализовано по направлению "из города". Выбираться из снежного плена незадачливому водителю помогали прохожие. Им пришлось разгребать снег руками и толкать машину. По некоторым данным, в конечном итоге машину вытянул внедорожник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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