Уменьшили активы на 7 млрд рублей: в Самаре на руководителей «Газбанка» завели уголовное дело
Руководители самарского «Газбанка», у которого летом прошлого года отозвали лицензию, стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями.
- По версии следствия, с 2015 года по июль 2018 неустановленные сотрудники из руководящего состава банка провели отчуждение оборотных активов путем выдачи с нарушениями кредитов пяти людям без фактического обеспечения залогом, а также выдачи технических кредитов нескольким компаниям и с помощью замены высоколиквидных активов на активы низкого качества, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
После всех этих махинаций активы «Газбанка» были снижены примерно на 7 миллиардов рублей. Именно это послужило причиной того, что 11 июля 2018 года у банка отозвали лицензию. Сейчас расследованием уголовного дела занимается СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU