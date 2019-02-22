2019-02-22T08:29:11+03:00
Происшествия

Уменьшили активы на 7 млрд рублей: в Самаре на руководителей «Газбанка» завели уголовное дело

По версии следователей, сотрудники банка могут быть причастны к махинациям с кредитами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока правоохранители не установили причастных к незаконным операциям в банкеПока правоохранители не установили причастных к незаконным операциям в банкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководители самарского «Газбанка», у которого летом прошлого года отозвали лицензию, стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями.

- По версии следствия, с 2015 года по июль 2018 неустановленные сотрудники из руководящего состава банка провели отчуждение оборотных активов путем выдачи с нарушениями кредитов пяти людям без фактического обеспечения залогом, а также выдачи технических кредитов нескольким компаниям и с помощью замены высоколиквидных активов на активы низкого качества, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

После всех этих махинаций активы «Газбанка» были снижены примерно на 7 миллиардов рублей. Именно это послужило причиной того, что 11 июля 2018 года у банка отозвали лицензию. Сейчас расследованием уголовного дела занимается СЧ ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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