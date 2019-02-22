Мужчину, гроб с телом которого выставили у здания правительства в Самаре, похоронили в Мирном

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-22T15:34:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчину, тело которого вечером в четверг, 21 февраля, выставили в гробу перед зданием правительства Самарской области, похоронили на кладбище в поселке Мирный. Об этом сегодня, 22 февраля на брифинге с журналистами сообщили глава департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самарской области Александр Андриянов.

- Валерий Малеев - житель Сызрани - скончался в больнице 6 февраля. Свидетельство о его смерти было выдано 14 февраля, а заявление о предоставлении места под его захоронение на кладбище - только 20 февраля. На кладбище Рубежное было выделено место под могилу, но сотрудники ИП Воробьева, который действовал по доверенности от гражданской жены умершего, так и не завершили работы, - рассказал чиновник.

По словам Александра Андриянова, кладбище закрылось в 17:00, и к этому времени могила так и не была выкопана. Похоронщики могли продолжить свои работы утром в пятницу, 22 февраля, но не сделали этого. В итоге мужчину захоронили совсем в другом месте, за чей счет - пока не известно. Как отметил чиновник, Анна Плотникова - родственница покойного - могла обратиться в спецкомбинат ритуальных услуг, если бы у нее возникли трудности с захоронением. Там ей помогли бы бесплатно. Однако женщина туда не обращалась.

Добавим, что, по данным источника КП-Самара, мужчина лечился в больнице от туберкулеза. Возможно, именно эта болезнь и стала причиной его смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства

Власти не спешат реагировать на проблему с захоронением умершего на кладбище Рубежное (подробности)

Это вопиющий случай: губернатор велел разобраться в истории с гробом около здания правительства в Самаре

Родственникам покойного удалось привлечь внимание властей к проблеме захоронения на кладбище Рубежное (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU