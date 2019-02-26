2019-02-26T14:25:58+03:00
Общество

На Фрунзенском мосту забетонировали еще один участок плиты проезжей части

На работы у строителей ушло всего несколько дней
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Бетонирование участка велось с помощью специального укрытияБетонирование участка велось с помощью специального укрытия
Изменить размер текста:

На Фрунзенском мосту в Самаре завершился очередной этап строительных работ. Подрядчик закончил бетонировать участок плиты проезжей части между опорами № 1 и № 2.

- Для выполнения работ потребовалось 324 кубических метров бетонной смеси. Для бетонирования этого участка пришлось возвести специальное технологическое укрытие. Благодаря ему были созданы подходящие условия для затвердевания и набора прочности бетона, - сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз».

По словам представителей подрядной организации, основа будущей проезжей части будет набирать прочность в течение одного месяца. После этого рабочие приступят к бетонированию финального участка плиты, который находится между опорами № 2 и № 7. К этим работам строители приступят весной. Завершить строительство Фрунзенского моста планируется до конца 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа кипит: на Фрунзенском мосту начали бетонировать новый участок плиты проезжей части

Работы ведутся при использовании специального технологического укрытия (подробности)

Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре запустят в сентябре 2019 года

Строительство объекта ведется полным ходом (подробности)

Нужно больше денег: на достройку Фрунзенского моста попросят дополнительные федеральные средства

Объект должны достроить до конца 2019 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре в больнице Середавина будут бороться с пациентами-курильщиками
В Самарской области в 2019 году посеют больше кукурузы, сои и рапса
В Тольятти обнаружен труп изрезанного ножом пенсионера, в убийстве подозревают его 83-летнюю жену
Самарскую губернскую думу покидает «единоросс» Валерий Троян
В Сызрани трое парней избили таксиста и отобрали у него "Ладу Гранту"
Пострадала закуска: в Самаре посетители устроили массовую драку в пивном магазине
Между Самарой и Оренбургом вновь начнут летать самолеты
В Самарской области мужчина выстрелил в глаз своему знакомому
В Октябрьске водитель «Приоры» сбил насмерть 83-летнюю пенсионерку
Сеть быстрого мобильного интернета 4G выросла в Самарской области
Глава департамента образования Самары займет пост руководителя Счетной палаты региона
В Самаре на Свободе двое воришек украли аккумулятор из иномарки
ВХЛ назвала ЦСК ВВС открытием регулярного чемпионата