На Фрунзенском мосту забетонировали еще один участок плиты проезжей части

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-26T14:25:58+03:00

На работы у строителей ушло всего несколько дней

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На Фрунзенском мосту в Самаре завершился очередной этап строительных работ. Подрядчик закончил бетонировать участок плиты проезжей части между опорами № 1 и № 2.

- Для выполнения работ потребовалось 324 кубических метров бетонной смеси. Для бетонирования этого участка пришлось возвести специальное технологическое укрытие. Благодаря ему были созданы подходящие условия для затвердевания и набора прочности бетона, - сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз».

По словам представителей подрядной организации, основа будущей проезжей части будет набирать прочность в течение одного месяца. После этого рабочие приступят к бетонированию финального участка плиты, который находится между опорами № 2 и № 7. К этим работам строители приступят весной. Завершить строительство Фрунзенского моста планируется до конца 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU