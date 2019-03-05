Селфи вместо портрета и связь на расстоянии: как подарки помогают влюбленным быть ближе

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-05T14:29:50+03:00

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В разные эпохи в разных странах мужчины и женщины обменивались сувенирами, которые служили доказательством симпатии и помогали легче пережить долгую разлуку. В преддверии праздников мы решили узнать, какие вещи традиционно считались символами привязанности в разные времена и что сегодня помогает влюбленным быть ближе друг к другу.

Любовь и яблоки

Лучшим способом рассказать о своих чувствах прекрасной гречанке было осторожно бросить к ее ногам яблоко. Если девушка поднимала фрукт, это говорило о ее благосклонности и взаимной симпатии. Сегодня позаботиться о здоровье второй половинки поможет смартфон. Благодаря многочисленным приложениям он умеет практически все — считает шаги и измеряет пульс, следит за качеством сна и помогает контролировать количество калорий.

Мессенджеры вместо вышивки

Благодаря мобильной связи и интернету сегодня мы в любую секунду можем связаться с любимым человеком: мессенджеры и видеозвонки помогают влюбленным быть ближе даже если они из разных стран.

А вот парам прошлых эпох приходилось быть очень терпеливыми, ведь постоянно быть вместе удавалось не всегда, а письма шли до адресата довольно долго. Поэтому особой популярностью в те времена пользовались небольшие памятные аксессуары.

Живописное селфи для второй половинки

Разлука — настоящая пытка для влюбленных, а особенно болезненной она была в те времена, когда дорога из одного города в другой могла занять не одну неделю. Поэтому картина с изображением предмета обожания считалась поистине ценным даром. В XXI веке селфи можно сделать нажатием одной кнопки и оно тут же улетит к предмету обожанию даже сквозь километры.

Быть ближе друг к другу современным влюбленным помогает смартфон. Билайн в преддверии праздников дарит полгода или год безлимитного общения с покупкой Samsung Galaxy.* Ведь говорить о своих чувствах — это так прекрасно!

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ИСТОЧНИК KP.RU