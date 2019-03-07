2019-03-07T14:13:49+03:00
Происшествия

В Самаре экс-полковнику ФСБ Сергею Гудованому, обвиняемому в получении взяток, продлили арест

Силовик находится в СИЗО уже почти один год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Гудованный проведет в СИЗО еще один месяцСергей Гудованный проведет в СИЗО еще один месяц
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В Самарском районном суде прошло заседание по делу бывшему полковнику ФСБ Сергею Гудованому, которого обвиняют в получении взятки и незаконном хранение оружия. Рассматривалось ходатайство следователя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражей еще на один месяц.

Напомним, что Сергея Гудованого и еще одного полковника ФСБ Павла Чермашенцева в апреле 2018 года поймали с поличным при передаче 1,5 миллионов рублей. Как полагают следователи, они получали миллионные гонорары за «крышу» для нефтяников. В прошлом году Сергея Гудованого отправили в СИЗО, а его подельника Павла Чермашенцева под домашний арест. Все это время Гудованый пытался добиться смягчения меры пресечения, настаивая на ухудшение здоровья, однако каждый раз его оставляли под арестом. Изменить меру пресечения экс-полковнику ФСБ не удалось и в этот раз. Суд поддержал прошение следствия и продлил арест до 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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