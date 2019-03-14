Здесь весна! "Крылья Советов" прилетели в Махачкалу перед игрой с "Анжи" 15 марта 2019 года в РПЛ

СЕГОДНЯ 21:15 2019-03-14T21:15:18+03:00

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Команда "Крылья Советов" прилетела в Махачкалу перед игрой с "Анжи", которая состоится 15 марта в 20.30 по самарскому времени. Матч в рамках 20 тура РПЛ пройдет на Анжи-Арене.

- Весна существует! В Махачкале плюс 6. Из аэропорта сразу отправляемся на стадион, - поделились в твиттере представители клуба.

Напомним, что после перерыва, в весенней части сещона команда может похвастаться хорошей результативностью. В игре с действующим чемпионом страны "Локомотивом" самарцы смогли добиться ничейного результата. На домашнем поле "Крылья" обыграли "Енисей" с разгромным счетом 4:0. Сейчас клуб занимает 13 строчку в турнирной таблице, отставая на два очка от Динамо и Оренбурга. Анжи идет на 14 строчке. Наш прогноз на игру "Анжи" - "Крылья Советов" 15 марта.

ПФК Крылья Советов on Twitter. Весна существует!!! В Махачкале плюс 6. Из аэропорта сразу отправляемся на стадион, где проведём предматчевую тренировку. https://t.co/A2bWn0S5wn

ИСТОЧНИК KP.RU