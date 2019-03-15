«Крылья Советов» сыграют с «Анжи» в серой форме

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-15T12:10:38+03:00

Пока этот комплект формы для самарцев счастливый – в нем «КС» сыграли вничью с «Локомотивом» и разгромили «Енисей»

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«Крылья Советов» сыграют против «Анжи» в третьем комплекте формы – серых футболках и темных шортах. Махачкалинцы выйдут в желтых футболках и черных шортах. Об этом сообщает официальный Твиттер «КС».

Серая форма для «Крыльев» счастливая – в ней самарцы сыграли два официальных матча и оба раза набрали очки. Сначала «КС» вырвали ничью у «Локомотива» 2:2, затем разгромили «Енисей» 4:0.

Напомним, матч 20 тура чемпионата России по футболу «Анжи» - «Крылья Советов» пройдет сегодня, 15 марта, в Каспийске. Начнется встреча в 20:30 по самарскому времени. «КП-Самара» проведет прямую трансляцию игры.

ИСТОЧНИК KP.RU