«Крылья Советов» сыграют с «Анжи» в серой форме
«Крылья Советов» сыграют против «Анжи» в третьем комплекте формы – серых футболках и темных шортах. Махачкалинцы выйдут в желтых футболках и черных шортах. Об этом сообщает официальный Твиттер «КС».
Серая форма для «Крыльев» счастливая – в ней самарцы сыграли два официальных матча и оба раза набрали очки. Сначала «КС» вырвали ничью у «Локомотива» 2:2, затем разгромили «Енисей» 4:0.
Поле "Анжи-Арены"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Напомним, матч 20 тура чемпионата России по футболу «Анжи» - «Крылья Советов» пройдет сегодня, 15 марта, в Каспийске. Начнется встреча в 20:30 по самарскому времени. «КП-Самара» проведет прямую трансляцию игры.
ИСТОЧНИК KP.RU