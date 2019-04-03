В Самаре потушили крупный пожар в ангаре в Гаражном проезде

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-03T14:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре потушили крупный пожар, который днем в среду, 3 апреля, охватил ангар с кабельной продукцией в Гаражном проезде.

- Ликвидация открытого горения была объявлена в 14:34. На тушение огня ушло около полутора часов. В результате случившегося никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На месте происшествия работали 88 пожарных и 26 единиц техники. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU