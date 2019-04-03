В Самаре потушили крупный пожар в ангаре в Гаражном проезде
На месте происшествия работали 88 пожарных и 26 спецмашин
Фото: ГУ МЧС по Самарской области
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В Самаре потушили крупный пожар, который днем в среду, 3 апреля, охватил ангар с кабельной продукцией в Гаражном проезде.
- Ликвидация открытого горения была объявлена в 14:34. На тушение огня ушло около полутора часов. В результате случившегося никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, что пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. На месте происшествия работали 88 пожарных и 26 единиц техники. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU