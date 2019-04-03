2019-04-03T23:12:22+03:00
Происшествия

Верховный суд оправданиям не поверил: участникам медицинской картели в Самаре не удалось доказать честность торгов на 780 млн рублей

"Современные медицинские технологии" и бывший замминистра здравоохранения Самарской области пытались оспорить решение суда о том, что торги были проведены с нарушением антимонопольного законодательства
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сергей Шатило не признает свою винуСергей Шатило не признает свою вину
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Верховный суд не внял жалобам участников судебного процесса по делу о картельном сговоре при проведении торгов на ремонт и техобслуживание дорогого медицинского оборудования. "Самарские медицинские технологии" и ООО "Джии Хэлскеа" получили по итогам арбитражного разбирательства штрафы в 26 млн и 100 тыс. рублей соответственно, но решили поспорить с этим решением. В Верховный суд компании подали кассационную жалобу. Но получили отказ.

- При изучении доводов жалоб оснований для их удовлетворения не установлено, - объяснили в суде, поддержав местный ФАС. Таким образом, жалобу Шатило и Альберта Навасардяна - экс-чиновника минздрава, потерявшего свой пост из-за скандала, не стали передавать в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Напомним, что в феврале 2017 года торги были проведены на закупку стоимостью 780 млн рублей. Позже ФАС выявила нарушения правил, направленных на защиту конкуренции. Аукцион по сведениям ведомства был проведен с ошибками. 23 медицинских учреждения получили не лучшего и самого выгодного исполнителя. а того, кто был нужен. Подрядчиком стало ООО "Современные медицинские технологии", которое снизило стоимость только на 2,5% от общей суммы. ФАС выявило признаки четырех антиконкурентных сговоров, которые должны были позволить победить "СМТ", компании, подконтрольной бизнесмену Сергею Щатило.

Сейчас уголовное дело по факту ограничения конкуренции рассматривают в Самарском районном суде. По нему проходят семь человек.

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Фигурантов обвиняют по статьям «Коммерческий подкуп, группой лиц по предварительному сговору», «Покушение на ограничение конкуренции», «Превышение должностных полномочий» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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