В министерстве транспорта рассказали, из-за чего произошел потоп в тоннеле на Московском шоссе
Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов рассказал о причинах потопа в тоннеле на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. По его словам, всему виной влажность.
- Произошло замыкание из-за высокой влажности. Выбились автоматы. Починили, запустили насосы. Сейчас проезжую часть освободили от воды. Уточняем причины влажности и замыкания, - рассказал Спиридонов.
Кроме того, замминистра отметил, что тоннель на Московском шоссе находится на гарантии.
Напомним, потоп произошел днем в воскресенье, 7 апреля. Водители рассказали, что вода заполонила почти весь тоннель.
Кстати, синоптики обещают, что в начале рабочей недели дожди в регионе поутихнут.
ИСТОЧНИК KP.RU