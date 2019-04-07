В министерстве транспорта рассказали, из-за чего произошел потоп в тоннеле на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 21:08 2019-04-07T21:08:44+03:00

Вот так 7 апреля выглядел тоннель на Московском шоссе в Самаре Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

По словам заместителя министра транспорта региона, из-за высокой влажности произошло замыкание и выбились автоматы

Изменить размер текста: A A

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов рассказал о причинах потопа в тоннеле на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова. По его словам, всему виной влажность.

- Произошло замыкание из-за высокой влажности. Выбились автоматы. Починили, запустили насосы. Сейчас проезжую часть освободили от воды. Уточняем причины влажности и замыкания, - рассказал Спиридонов.

Кроме того, замминистра отметил, что тоннель на Московском шоссе находится на гарантии.

Напомним, потоп произошел днем в воскресенье, 7 апреля. Водители рассказали, что вода заполонила почти весь тоннель.

Кстати, синоптики обещают, что в начале рабочей недели дожди в регионе поутихнут.

ИСТОЧНИК KP.RU