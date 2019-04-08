«Никто не пострадал»: в Новокуйбышевске успешно потушили пожар на заводе масел и присадок
Пожар на территории Новокуйбышевского завода масел и присадок, который произошел утром в понедельник, 8 апреля, успешно потушен. ЧП обошлось без пострадавших.
- Возгорание произошло в 10:27 в цехе с гудроном на подающем насосе. На место происшествия выезжали 76 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 67 человек и 20 единиц техники, - сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло чуть более одного часа
По данным оперативного ведомства, итоговая площадь пожара составила не 180, а 80 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 10:43, ликвидация открытого горения была объявлена в 11:04. Полностью потушить возгорание пожарные смогли в 11:46. Причины случившегося сейчас устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU