2019-04-08T11:39:00+03:00
Происшествия

«Никто не пострадал»: в Новокуйбышевске успешно потушили пожар на заводе масел и присадок

Возгорание, которое охватило один из цехов предприятия, тушили 76 человек и 24 спецмашин
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Пожар на территории Новокуйбышевского завода масел и присадок, который произошел утром в понедельник, 8 апреля, успешно потушен. ЧП обошлось без пострадавших.

- Возгорание произошло в 10:27 в цехе с гудроном на подающем насосе. На место происшествия выезжали 76 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 67 человек и 20 единиц техники, - сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло чуть более одного часа

На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло чуть более одного часа

По данным оперативного ведомства, итоговая площадь пожара составила не 180, а 80 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 10:43, ликвидация открытого горения была объявлена в 11:04. Полностью потушить возгорание пожарные смогли в 11:46. Причины случившегося сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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