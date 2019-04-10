Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на чемпионате России
Софья Чичайкина заняла второе место на дистанции 200 метров
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В копилке самарских пловцов, которые сейчас принимают участие в чемпионате России, прибавилось наград. На этот раз медаль завоевала спортсменка из Тольятти Софья Чичайкина.
- Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.
Напомним, что ранее на соревнованиях в Москве отличилась спортсменка из Новокуйбышевска Ирина Кривоногова. Она выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров комплексом.
ИСТОЧНИК KP.RU