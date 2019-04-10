Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на чемпионате России

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-10T15:01:54+03:00

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В копилке самарских пловцов, которые сейчас принимают участие в чемпионате России, прибавилось наград. На этот раз медаль завоевала спортсменка из Тольятти Софья Чичайкина.

- Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.

Напомним, что ранее на соревнованиях в Москве отличилась спортсменка из Новокуйбышевска Ирина Кривоногова. Она выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров комплексом.

ИСТОЧНИК KP.RU