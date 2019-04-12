Бизнесмену Сергею Шатило и экс-замглавы минздрава Самарской области грозит по 4 года колонии за сговор

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-12T15:42:17+03:00

Всего фигурантами дела проходят 7 человек, свою вину они отрицают

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В Самарском районном суде продолжается рассмотрение дела о картельном сговоре, обвиняемыми по которому проходят семь человек: директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило и два его сотрудника, руководитель операционного подразделения ООО «ДжиИ» Наталья Середавина и ее сотрудница, бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения регионального минздрава Максим Колобков. В четверг, 11 апреля, гособвинение запросило почти для всех из них реальные сроки.

- Гособвинение запросило для Сергея Шатило и Альберта Навасардяна по 4 года колонии общего режима. Заместителю предпринимателя — 3,5 года, Наталье Середавиной - 3 года и штраф в 1 млн рублей, Максиму Колобкову — 2,5 года. Остальным — условные сроки, - сообщили в суде.

Следствие считает, что Шатило и его заместитель заключили между с ООО «ЦЭХ – Здоровье» соглашение, которое ограничивало конкуренцию. По нему «ЦЭХ – Здоровье» не должно было участвовать в электронном аукционе на ремонт дорогого медицинского оборудования регионального минздрава. В итоге аукцион выиграло ООО «СМТ». После этого Шатило заключил госконтракт с 23-я учреждениями здравоохранения Самарской области на общую сумму больше 768 млн рублей. При этом начальная сумма контракта составляла 772 млн рублей, то есть снижение стоимости было незначительное. Отметим, что все подсудимые факт сговора отрицают.

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ИСТОЧНИК KP.RU