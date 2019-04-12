Отказали три раза: жене самарского олигарха Ксении Царицыной не дают визу в Америку на конкурс "Миссис Мира"
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова - "миссис Россия - 2018" Ксения Царицына - опубликовала очередной пост в своем Instagram. В этот раз она не хвастается формами, а жалуется.
- Опухшая и заплаканная. Значит не судьба мне поехать "Миссис Мира" в этом году, - пишет Ксения. Поклонники ее поддерживают и возмущаются происходящим.
Модель отмечает, что она почти год шила платья и костюмы для этого конкурса, очень много своей энергии вложила в подготовку:
- Жаль, что вы не увидите этой красоты. 3 отказа в визе без объяснения и мои нервы просто не выдерживают.
Россиянка отметила, что самое время недоброжелателям "порадоваться" за нее.
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ИСТОЧНИК KP.RU