Отказали три раза: жене самарского олигарха Ксении Царицыной не дают визу в Америку на конкурс "Миссис Мира"

СЕГОДНЯ 22:09 2019-04-12T22:09:34+03:00

Ксения Царицына говорит, что она много плакала Фото: соцсети

В социальных сетях модель отмечает, что ее нервы уже не выдерживают

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Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова - "миссис Россия - 2018" Ксения Царицына - опубликовала очередной пост в своем Instagram. В этот раз она не хвастается формами, а жалуется.

- Опухшая и заплаканная. Значит не судьба мне поехать "Миссис Мира" в этом году, - пишет Ксения. Поклонники ее поддерживают и возмущаются происходящим.

Модель отмечает, что она почти год шила платья и костюмы для этого конкурса, очень много своей энергии вложила в подготовку:

- Жаль, что вы не увидите этой красоты. 3 отказа в визе без объяснения и мои нервы просто не выдерживают.

Россиянка отметила, что самое время недоброжелателям "порадоваться" за нее.

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ИСТОЧНИК KP.RU