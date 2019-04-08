Супруга самарского олигарха Ксения Царицына показала ягодицы
Очередной сюрприз своим поклонникам преподнесла жена самарского олигарха Ксения Царицына. На этот раз она выложила фотографию в очень откровенном купальнике.
- Привет, ребята! Кто из вас живет в Дубае или в Эмиратах? – подписала пост модель.
Пост собрал более 1200 «лайков»,то ли столь внушительное число поклонников Ксении действительно живут в Эмиратах, то ли фотографии подписчикам пришлись по душе. Однако далеко не все положительно оценили такую откровенность, многие осудили Ксению за слишком малое количество одежды.
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ИСТОЧНИК KP.RU