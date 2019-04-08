Супруга самарского олигарха Ксения Царицына показала ягодицы

СЕГОДНЯ 18:33 2019-04-08T18:35:52+03:00

А как вам фото? Фото: из личного архива

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Очередной сюрприз своим поклонникам преподнесла жена самарского олигарха Ксения Царицына. На этот раз она выложила фотографию в очень откровенном купальнике.

- Привет, ребята! Кто из вас живет в Дубае или в Эмиратах? – подписала пост модель.

Пост собрал более 1200 «лайков»,то ли столь внушительное число поклонников Ксении действительно живут в Эмиратах, то ли фотографии подписчикам пришлись по душе. Однако далеко не все положительно оценили такую откровенность, многие осудили Ксению за слишком малое количество одежды.

ksenia_tsaritsina Hey,Guys!!!How many of u are living in Dubai or any Emirate? write #hidubai if u are living there Shukran

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ИСТОЧНИК KP.RU