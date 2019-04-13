В Самаре суд продлил арест бывшему топ-менеджеру "Прогресса" Наумову до июля

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-13T11:39:35+03:00

Константина Наумова уличили в заключении фиктивного договора на несколько миллионов рублей

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В пятницу, 12 апреля, в Самарском районном суде областной столицы рассматривалось ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему заместителю генерального директора РКЦ "Прокресс" Константину Наумову, которого подозревают в мошенничестве.

- Прошение следователей было удовлетворено. Константину Наумову придется провести в СИЗО еще чуть более двух месяцев - до 19 июля, - сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера "Прогресса" возбудили в декабре 2018 года, а задержали его 13 февраля. Следствие считает, что летом 2013 года Константин Наумов заключил фиктивный договор с фирмой "ТехноКомплектЛинии" для ремонта цеха предприятия. Эти работы стоили 4,9 миллиона рублей. "Прогресс" перечислил эти деньги компании, но, как выяснилось, на момент подписания договора все работы уже были выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU