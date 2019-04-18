В Самарской области перекрыт абсолютный рекорд минимума температуры в апреле

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-18T12:17:48+03:00

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В четверг, 18 апреля, в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Так холодно в апреле в регионе еще не было с начала регулярного метеонаблюдения.

- В 1929 году в Безенчуке была зафиксирована температура воздуха -6,6 °С, - сообщают в Приволжском УГМС. – Сегодня же столбик термометра показал -7,4 °С.

Синоптики отметили минимальную температуру в Тольятти, Кинель-Черкассах, Большой Глушице и других населенных пунктах региона. В Самаре этой ночью тоже было далеко не тепло.

Впрочем, в ближайшие дни самарцам обещают небольшое потепление. Так, в субботу днем будет +12 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU