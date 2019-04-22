2019-04-22T18:32:19+03:00
Общество

Дамы богаче: депутаты городской думы Самары отчитались о доходах за 2018 год

Самой богатой среди народных избранниц стала Анна Сараева, она заработала 52,2 млн рублей.
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Некоторые из депутатов получили очень солидные деньги за минувший годНекоторые из депутатов получили очень солидные деньги за минувший годФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вслед за главами городов, депутатами Госдумы и другими госслужащими ежегодные декларации о доходах предоставили члены гордумы Самары. Судя по опубликованным сведениям, мужчины-депутаты живут и зарабатывают гораздо меньше коллег-женщин.

Спикер Алексей Дегтев с годовым доходом в 2,5 млн рублей выглядит более чем скромно по сравнению, например, с Анной Сараевой. Сараева в прошлом году заработала 52,2 млн рублей Второй в рейтинге самых богатых депутатов городской думы значится Наталья Купцова, которая декларирует за 2018 год доход в 41,7 млн рублей (ее супруг в это же время вложил в семейный бюджет почти 55 млн рублей).

Солидный доход показывает Татьяна Братчикова (17, 7 млн рублей) и ее коллега Юлия Пантелеева ( 14,1 млн рублей). При этом в гаражах дам-депутатов иномарки, а у некоторых и не по одной. Мужчины-депутаты в среднем заработали в прошлом году от 1 до 1,5 млн рублей, а самые бедный депутат в городской думе – Анатолий Рагимов. В его декларации чуть больше 253 тысяч рублей за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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