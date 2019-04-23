Жители Тольяти сняли на видео неопознанный объект в небе над городом

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-23T16:33:02+03:00

Поток Лириды – метеоритный поток из созвездия Лиры. Его наблюдают в апреле. Фото: www.youtube.com/watch?v=N00QchoUVXQ Фото: скриншот с видео

Странный шар видели в Самарской области и в соседних регионах. Астрономы склоняются к тому, что это метеорит из потока Лириды

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Житель Тольятти ночью с понедельника на вторник, 22 на 23 апреля, заснял на видео, как над городом пролетает неопознанный объект. Заметили его в районе 00:30 – 00:45. Объект представлял собой огненный шар с хвостом. При этом очевидцы отмечают – летело небесное тело медленнее обычного метеорита. При этом объект в небе видели во многих районах Самарской области и в соседних регионах.

- Сегодня ночью наблюдали светящийся падающий шар зеленого цвета и хвост за ним. Падал долго, секунд 10-12. Очень эффектно. Примерно в час ночи, - написал самарец Александр в клую любителей астрономии «АстроСамара».

Астрономы склоняются к тому, что жители Самарской области видели ночью метеорит из потока Лириды.

- Сейчас пик потока Лириды. Думаем, это оно, - прокомментировали в «АстроСамара».

Поток Лириды – метеоритный поток из созвездия Лиры. Его наблюдают в апреле.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/704879" frameborder="0"></iframe> В Тольятти был замечен неопознанный летающий объект.

ИСТОЧНИК KP.RU