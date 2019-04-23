2019-04-23T16:49:05+03:00
Спорт

Александр Самедов готовится к матчу «Крыльев Советов» с «Уралом» в общей группе

Полузащитник получил повреждение в матче с «Рубином»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игра пройдет в четверг, 25 апреля, на «Самара Арене» в 19:30 по самарскому времени.Игра пройдет в четверг, 25 апреля, на «Самара Арене» в 19:30 по самарскому времени.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» во вторник, 23 апреля, провели очередную тренировку в рамках подготовки к матчу 25 тура РПЛ против «Урала». В общей группе занимались все здоровые игроки, включая Александра Самедова, который получил повреждение в игре с «Рубином».

- Тренировка прошла на натуральном поле клубной базы и продолжалась более полутора часов. В занятии принимали участие все здоровые игроки, включая Александра Самедова, получившего небольшое повреждение в игре с «Рубином». Тренировка включала в себя разминку, игру в квадратах и двухсторонку, - рассказали в пресс-службе «КС».

Напомним, игра пройдет в четверг, 25 апреля, на «Самара Арене» в 19:30 по самарскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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