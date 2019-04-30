В день матча «Крылья Советов» - «Уфа» болельщиков до «Самара Арены» повезут трамваи S5

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-30T13:07:05+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в 15:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 27 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Уфа». В этот день болельщиков до спортобъекта повезут на трамваях S5. Они будут курсировать от улицы Тухачевского и от Барбошиной поляны.

- Первый трамвай S5 поедет от улицы Тухачевского в 11:58. Он будет ходить с интервалом 8 минут. От Барбошиной поляны трамваи поедут в 13:35. Интервал их движения составит 3-4 минуты. Во время матча трамваи S5 ходить не будут, - рассказали в мэрии Самары.

Также до стадиона можно будет добраться на следующих маршрутах:

- на маршрутке № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее – пешком до стадиона или с пересадкой на автобусы 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки «ул. Алма-Атинская», на маршрутку № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк», трамвай S5 до остановки «Стадион «Самара Арена»;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

После матча болельщикам предоставят дополнительные автобусы. Так, на автобусы №№ 1, 45, 51, 67 можно будет сесть на остановке «Алма-Атинская», а автобусы № 50 будут ждать пассажиров в районе Северной парковки.

Отметим, что в день матча закроют движение по улице Дальней на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018, по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней, Проездам № 7, 8, 10, 12. Кроме того, с 6:00 до 24:00 на дублере Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней будет запрещена остановка транспорта.

Те болельщики, которые планируют поехать на стадион на своих автомобилях, смогут воспользоваться бесплатной Северной парковкой. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU