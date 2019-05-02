На Мехзаводе в Самаре ветер сдул остановку

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-02T17:46:53+03:00

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В Самаре сильный ветер сдул остановку общественного транспорта в поселке Мехзавод. Под удар стихии попал павильон на Московском шоссе по направлению «в город». Остановка сложилась, как картонная, сообщают местные жители в социальных сетях.

Напомним, МЧС предупредило жителе Самарской области, что порывы ветра в регионе будут достигать 20-25 м/с. Такая погода продержится как минимум до ночи со 2 на 3 мая. Также возможна гроза.

Сильный ветер в Самаре валит не только остановки, но и деревья. Одно такое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на улице Ново-Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU