В Самарской области от штормового ветра пострадали 8 автомобилей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-03T11:10:15+03:00

Под его порывами не устояли почти два десятка деревьев

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Непогода, которая разыгралась в Самарской области в четверг, 2 мая, оставила после себя несколько разрушений. Сильный ветер, скорость которого достигала 20-25 м/с, повалил более десятка деревьев.

- Провел координационное заседание с комиссиями по ЧС муниципалитетов. Итог непогоды - 19 поваленных деревьев и 8 поврежденных автомобилей. Пострадавших нет, - сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, что штормовой ветер прилично "наследил" и в Самаре. Так, он уронил дерево на Audi на улице Ново-Садовой, а также снес остановку на Мехзаводе. Кроме того, его стараниями сдуло несколько дорожных знаков. Ветер был такой силы, что он ломал довольно крепкие деревья. Под его порывами не устояли деревья на пересечении улиц Садовой и Красноармейской, а также на улице Лысвенской и на Чкаловском спуске. В некоторых случаях упавшие деревья перегораживали проезд, в других же повреждали провода. Теперь службам благоустройства предстоит ликвидировать все последствия непогоды.

Не устояло под напором ветра и дерево на улице Лысвенской / Фото: Подслушано КуйбышевскийФото: vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU