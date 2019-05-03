Суперболельщица из Самары поздравила «Крылья Советов» с 77-м днем рождения

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-03T17:13:04+03:00

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В пятницу, 3 мая, самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» исполняется 77 лет. Именно в этот день 1942 года заводская команда из Куйбышева провела свой первый матч. За это время в клубе сменилось много ярких тренеров и футболистов, но он по-прежнему имеет тысячи верных болельщиков, которые всегда его поддерживают. Сегодня «Крылья Советов» принимают от своих фанатов многочисленные поздравления. Не осталась в стороне и страстная поклонница команды, победительница конкурса «Суперболельщик» Елизавета Леванова.

- Едем не спеша, катимся в хромом трамвае. 77! А что там, за горизонтом? Все ли будет ЗБС? - написала девушка в своем Инстаграме, процитировав строчку из песни группы «Звери».

К своему поздравлению самарчанка прикрепила фотографию себя и подруги на стадионе «Самара Арена» в уже ставших знаменитых голубых платьях, которые они сшили сами. Напомним, именно в этом платье с надписью «ЗБС» на спине суперболельщица привечала иностранных журналистов в Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. К слову, эти три веселые буквы являются ничем иным, как аббревиатурой из названий цветов флага самарского футбольного клуба - зеленый, белый и синий.

Добавим, что отмечать свой день рождения «Крылья Советов» будут в воскресенье, 5 мая, на матче с «Уфой», который пройдет в 15:00 на стадионе «Самара Арена». В этот день болельщиков там ждет насыщенная развлекательная программа.

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Сама игра начнется в 15:00, а праздничная программа в 13:00 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU