2019-05-04T13:37:26+03:00
Спорт

Во время матча "Крылья Советов" - "Уфа" на "Самара Арене" будет работать бюро находок

А получить справки можно будет по телефону специальной "горячей линии"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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5 мая Самару ждет важнейшая игра5 мая Самару ждет важнейшая игра
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В Самаре во время матча "Крылья Советов" - "Уфа" 5 мая 2019 года на стадионе будет работать "стол находок". Он будет располагаться во внутреннем периметре "Самара Арены" по дороге от Gate 3 к трибуне. Работать он будет с 13.00 до 17.00, за потерянными вещами просят обращаться к волонтерам.

- Также в день матча будет работать горячая линия. По телефону +7 9-878-160-163 можно получить консультацию по любым интересующим вопросам, касающимся матча, билетов, транспорта, - сообщили в "Крыльях Советов".

В день матча до стадиона "Самара Арена" можно будет добраться на автобусах и на трамваях. Водителям стоит быть внимательнее: дублер Московского шоссе перекроют.

Крылья Советов и Уфа встретятся в 27 туре РПЛ. Команды сразятся за возможность покинуть зону стыковых матчей. kp.ru поделился прогнозом на игру 5 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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