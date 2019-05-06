"Хотим кататься чаще!": Жители Самары просят ввести абонементы на "Колесо обозрения" в Парке Гагарина

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-06T07:51:07+03:00

В МАУ "Парки Самары" обещали подумать над этим предложением

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Жители Самары просят ввести абонементы и систему вознаграждений на аттракционе "Колесо обозрения" В Парке Гагарина. Они считают, что сейчас катание получается достаточно накладным, поэтому горожане пользуются аттракционом всего один-два раза.

- Мне с двумя детьми стоит прокатиться 500 рублей в будний день. Кататься нравится и хочется делать это чаще, но это очень дорого, - пожаловалась в твиттере самарчанка.

В МАУ Парки Самары отметили, что пока абонементы не предусмотрены, но в этом направлении будут работать. И посоветовали слушать городские радиостанции и выигрывать билеты там.

Еще одно предложение - продумать систему скидок. Например, давать скидку в 50% за каждую пятую поездку.

Напомним, новое "колесо" открылось этой зимой, высота аттракциона - 55 метров. В будний день покатиться можно за 250 рублей - взрослому и 100 - ребенку, в выходные дни билет стоит от 150 до 300 рублей. А еще горожане жаловались на очереди около аттракциона.

ИСТОЧНИК KP.RU