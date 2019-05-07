2019-05-07T09:10:59+03:00
Общество

Радоница и подготовка к Параду Победы: дороги Самары сковали 8-балльные пробки

Многие горожане сегодня опоздали на работу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дорога63Фото: Дорога63Фото: Twitter.com
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Утро вторника, 7 мая, неприятно удивило жителей Самары 8-балльными пробками. Движение встало почти на всех улицах в центре города. Виной этому не ДТП или дорожные работы, а православный праздник Радоница и подготовка к Параду Победы 9 мая.

- Пробки связаны с двумя событиями - проведением репетиций военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Радоницей. Из-за этого в городе с 7:00 до 16:00 на нескольких улицах были введены ограничения на движение транспорта, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

По словам горожан, перекрыт проезд по Волжскому проспекту, улице Куйбышева, Молодогвардейской, Авроре, Вилоновской. Из-за этого движение на проспекте Ленина и улице Ново-Садовой почти полностью встало. Также, судя по сервису Яндекс.Карты, серьезные заторы наблюдаются еще и на улицах Самарской, Галактионовской, Мичурина, Гагарина, Авроры и Промышленности. Решение перекрыть дороги в будний день ради религиозного праздника, мягко говоря, вызвало негодование у горожан. Представители дептранса пообещали рассмотреть возможность того, чтобы в дальнейшем организовывать дорожное движение в подобные праздники без перекрытия дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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