Летом в Самаре приступят к ремонту недавно обновленного фонтана в честь 30-летия Победы

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-07T10:07:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре фонтан в честь 30-летия Победы этим летом ждет ремонт, который обновили осенью 2017 года. Напомним, после реставрации чашу фонтана вместо смальты выложили обычной плиткой, которая почти сразу начала отваливаться.

- Фонтан в честь юбилея Победы. Все разваливается после ремонта. Стыдно перед ветеранами. Почему власти ничего не делают? - возмутились самарцы в Твиттере.

Как сообщила глава города Елена Лапушкина, к ремонту фонтана планируется приступить с июля этого года. Горожане, в свою очередь, попросили не просто восстановить утраченные части мозаики, а заменить плитку на смальту. Отметим, что такое же решение в мае прошлого года вынес и Ленинский районный суд Самары. Он обязал администрацию города вернуть в чашу фонтана смальту и прежний рисунок в течение 15 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре началась реконструкция фонтана 30-летия Победы

Чащу фонтана у площади Славы разобрали по кусочкам (подробности)

Пять вопросов о ремонте самарского фонтана 30-летия Победы

Разбираемся, как отреставрируют фонтан на Самарской площади и сколько это стоит (подробности)

«Самару никто не уничтожает. Город преображают!»

В администрации объяснили, зачем снесли фонтан 30-летия Победы и почему будут ремонтировать склон у драмтеатра (подробности)

Самарцы шокированы реконструкцией фонтана на площади Славы

Возможно, вместо смальты используется обычная плитка (подробности)

В фонтан в честь 30-летия Победы должны вернуть смальту и прежний рисунок

Суд Ленинского района встал на сторону возмущенных некачественными изменениями архитектора Владимира Борисова и вдовы архитектора Вагана Каркарьяна (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU