2019-05-07T10:07:45+03:00
Общество

Летом в Самаре приступят к ремонту недавно обновленного фонтана в честь 30-летия Победы

Плитка, которую уложили в чашу вместо смальты, продолжает отваливаться
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей ИшмуратовФото: Андрей ИшмуратовФото: Twitter.com
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В Самаре фонтан в честь 30-летия Победы этим летом ждет ремонт, который обновили осенью 2017 года. Напомним, после реставрации чашу фонтана вместо смальты выложили обычной плиткой, которая почти сразу начала отваливаться.

- Фонтан в честь юбилея Победы. Все разваливается после ремонта. Стыдно перед ветеранами. Почему власти ничего не делают? - возмутились самарцы в Твиттере.

Как сообщила глава города Елена Лапушкина, к ремонту фонтана планируется приступить с июля этого года. Горожане, в свою очередь, попросили не просто восстановить утраченные части мозаики, а заменить плитку на смальту. Отметим, что такое же решение в мае прошлого года вынес и Ленинский районный суд Самары. Он обязал администрацию города вернуть в чашу фонтана смальту и прежний рисунок в течение 15 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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