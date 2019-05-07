Летом в Самаре приступят к ремонту недавно обновленного фонтана в честь 30-летия Победы
В Самаре фонтан в честь 30-летия Победы этим летом ждет ремонт, который обновили осенью 2017 года. Напомним, после реставрации чашу фонтана вместо смальты выложили обычной плиткой, которая почти сразу начала отваливаться.
- Фонтан в честь юбилея Победы. Все разваливается после ремонта. Стыдно перед ветеранами. Почему власти ничего не делают? - возмутились самарцы в Твиттере.
Как сообщила глава города Елена Лапушкина, к ремонту фонтана планируется приступить с июля этого года. Горожане, в свою очередь, попросили не просто восстановить утраченные части мозаики, а заменить плитку на смальту. Отметим, что такое же решение в мае прошлого года вынес и Ленинский районный суд Самары. Он обязал администрацию города вернуть в чашу фонтана смальту и прежний рисунок в течение 15 месяцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU