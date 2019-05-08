При пожаре на дебаркадере на Сухой Самарке один человек погиб и двое пострадали

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-08T15:18:32+03:00

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Стали известны новые подробности крупного пожара на Сухой Самарке в Куйбышевском районе Самары, который произошел в среду, 8 мая. Напомним, там на улице Белорусской около 12:30 на площади 500 кв.м загорелись дебаркадер, катер и рубка судна марки «Ярославец». К сожалению, происшествие не обошлось без жертв.

- Пострадали два человека, которые находились на катере. Это мужчины 1989 и 1964 годов рождения. Их направили в больницу имени Пирогова. Есть один погибший. Предварительно, он утонул. Водолазы производят поиск тела, - прокомментировал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

По словам руководителя оперативного ведомства, предварительно, пожар начался из-за хлопка на катере. Возможно, там взорвалось газовое оборудование. Пока точную причину установить сложно, поскольку катер затонул.

На месте происшествия работали 90 пожарных и 28 спецмашин, а также два подразделения поисково-спасательной службы региона. Они локализовали пожар в 13:13. Через 34 минуты была объявлена ликвидация открытого горения. Полностью ликвидировали пожар в 15:43.

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ИСТОЧНИК KP.RU