2019-05-08T21:29:48+03:00
Спорт

«Динамо Самара» сравняло счет в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу

Четвертая игра против «Синары» закончилась победой волжан 1:0. Решающий матч пройдет в Екатеринбурге
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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МФК «Динамо Самара» сравняло счет в четвертьфинальной серии плей-офф мини-футбольной Суперлиги (чемпионата России). В среду, 8 мая, волжане в «МТЛ Арене» переиграли «Синару» 1:0. Единственный гол в матче забил Заболонков. Таким образом счет в серии стал 2:2.

- Уральцев, видимо, подвела психология, - считает главный тренер «Динамо Самара» Максим Горбунов. - Они были уверены, что в третьем матче добьются нужного результата и улетят домой готовиться к полуфинальным встречам. Проигрыш во вчерашнем матче стал для них некоторым ударом. Мы очень довольны, что возвращаемся в Екатеринбург.

Решающая игра серии до трех побед пройдет в Екатеринбурге 11 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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