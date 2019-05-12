Сумасшедший камбэк: «Динамо Самара» вырвало победу в четвертьфинальной серии ЧР по мини-футболу у «Синары» 3:2

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-12T06:56:03+03:00

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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» пробился в полуфинал плей-офф чемпионата России. Волжане выиграли четвертьфинальную серию у «Синары» из Екатеринбурга 3:2. По ходу серии до трех побед самарцы уступали 0:2. Решающая игра проходила в субботу, 11 мая, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Динамо». Хет-трик у самарцев оформил Георгий Потехин, еще одним голом отметился Алексей Лялин.

- Хочу только поблагодарить ребят, низкий им поклон за то, что они сегодня переиграли «Синару». После того как мы проигрывали в серии 0:2 вряд ли кто-то верил в нашу победу. Да и мы сами, если честно, не верили. Для меня сегодня это самый счастливый день в жизни, к тому же у меня сегодня день рождения. Я попросил ребят сыграть сегодня от души, от сердца. Они это сделали и я им очень благодарен, - приводит слова главного тренера «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Волжане стали последним участником полуфинала. Ранее туда пробились «КПРФ», «Новая Генерация» и «Тюмень». За выход в финал «Динамо» поспорит с «Тюменью».

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ИСТОЧНИК KP.RU