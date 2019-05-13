2019-05-13T11:15:39+03:00
Происшествия

Прокуратура озвучила причины взрыва и пожара в протоке Сухой Самарки, где погибли двое мужчин

Огонь полностью уничтожил дебаркадер и катер, а также повредил судно «Заря»
Анастасия ФИЛАТОВА
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При пожаре пострадали два человека, еще двое мужчин скончалисьПри пожаре пострадали два человека, еще двое мужчин скончалисьФото: Соцсети
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В Куйбышевской транспортной прокуратуре установили предварительные причины взрыва на катере «Милашка» и последующем пожаре, который также охватил дебаркадер и маломерное судно «Заря» днем 8 мая в протоке Сухая Самарка.

- Возгорание произошло из-за пассажира «Милашки». Он решил воспользоваться газовым баллоном для личных целей. Мужчина встряхнул его, после чего моментально произошел взрыв. На тот момент на катере находилось еще трое человек, - сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

В результате случившегося двое мужчин 1989 и 1964 годов рождения получили ожоги, их госпитализировали в больницу имени Пирогова. Кроме того, водолазы нашли на дне реки Волги в районе взрыва тела двоих пассажиров. Проверка показала, что это были уроженцы Бугуруслана Оренбургской области.

Отметим, что из-за пожара катер и дебаркадер сгорели полностью, а у третьего судна оказалась повреждена палуба. Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура проводит по факту ЧП проверку. Кроме того, в обстоятельствах случившегося разбираются и сотрудники СУ СК по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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