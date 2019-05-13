В Самаре обсуждают проект пешеходной улицы Куйбышева

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-13T13:39:23+03:00

Улицу Куйбышева могут сделать пешеходной и в 2019 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине июня улицу вновь могут перекрыть для поведения различных развлекательных мероприятий

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Этим летом улица Куйбышева в Самаре вновь может стать пешеходной. Движение транспорта там могут перекрыть уже в середине июня. Именно к этому сроку проект пешеходной улицы должен пройти общественные обсуждения.

- Планируется, что проект пройдет обсуждение до середины июня. По его результатам будет принято решение. Данные сроки связаны с тем, что проект должен пройти несколько чтений, - сообщили представители департамента транспорта Самары.

Напомним, что в прошлом году улицу Куйбышева делали пешеходной в рамках проведения чемпионата мира по футболу. На время футбольного праздника движение транспорта по улице было запрещено. Там устраивали различные карнавальные шествия и различные творческие мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU