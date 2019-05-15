2019-05-15T08:02:06+03:00
Общество

Ливень 14 мая в Самаре побил рекорд 61-летней давности

Вчера в областной столице выпало 29,2 мм осадков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги и трамвайные пути 14 мая в Самаре превратились в полноводные реки / Фото: Сергей УдельновДороги и трамвайные пути 14 мая в Самаре превратились в полноводные реки / Фото: Сергей УдельновФото: vk.com
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Ливень и жара, которые "осчастливили" жителей Самары и области во вторник, 14 мая, установили новый рекорд. Во-первых, были превышены многолетние показатели по количеству осадков, а во-вторых, перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

Так, в Самаре, дороги и трамвайные пути которой превратились в полноводные каналы, 14 мая было зафиксировано 29,2 мм осадков. Этот показатель перекрыл абсолютный суточный максимум количества осадков 1958 года. Тогда в областной столице выпало 16 мм осадков.

Кроме того, по данным Приволжского УГМС, вчерашняя жара в Самаре побила рекорд 2014 года. Максимальная температура воздуха составила 32°С, отклонение от предыдущего значения - 1,8°С. Также 14 мая жара установила рекорды в Тольятти и Челно-Вершинах - 31,2°С и 30,9°С соответственно. Эти показатели превысили значения 1957, 1984 и 2014 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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