Тольяттинский блогер-татуировщик Илья Губарев получил золотую кнопку YouTube

15 Май 11:38 2019-05-15T11:38:33+03:00

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Блогер и тату-мастер из Тольятти Илья Губарев, который известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз, получил награду от портала YouTube. Видеоканал мужчины, который называется Bomber Show Live, набрал 1 миллион подписчиков, поэтому его удостоили золотой кнопки YouTube.

- Поздравляем с новым достижением. Рады вручить вам эту награду в знак признания ваших успехов. Хотим, чтобы этот момент стал для вас особенным, - говорится в послании представителей портала YouTube тольяттинцу.

Блогер действительно проникся этим моментом и даже снял небольшой ролик, как он распаковывает свою награду. Он пообещал, что продолжит и дальше развивать свой канал. Следующая его цель 10 млн подписчиков. К слову, насколько известно, Илья Губарев — первый в Самарской области блогер, который удостоился золотой кнопки YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU