Чтобы вновь не затопило: в Самаре после сильного дождя 14 мая хотят установить дополнительные ливневки

15 Май 11:57 2019-05-15T16:51:34+03:00

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В Самаре чиновники выясняют, почему во вторник, 14 мая, во время ливня затопило несколько дорог, в том числе одну из главных магистралей города — улицу Ново-Садовую. Сегодня на все участки дорог, которые попали в зону подтопления, с инспекцией выехал министр транспорта и автомобильный дорог Самарской области Иван Пивкин. Он осмотрел все ливневки, колодцы и трамвайные пути, которые вчера тоже ушли под воду.

- По итогам выездного мероприятия глава минтранса поручил проработать варианты по установке дополнительных ливневок, организовать оперативное взаимодействие с МП и провести проверки, чтобы в дальнейшем подобные ситуации больше не допускались, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отметим, что 14 мая в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков - выпало 29 мм, что составляет 80% от месячной нормы. Из-за обильного дождя оказались затоплены несколько дорог и трамвайные пути, что привело к многокилометровым пробкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU