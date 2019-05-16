Ирина Панфилофа покинула пост главы департамента экономразвития Самары

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-16T08:19:40+03:00

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В департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары произошли кадровые перестановки. Ирина Панфилова, которая с марта этого года занимала должность руководителя ведомства, покинула свой пост.

- Исполняющим обязанности главы департамента экономического развития назначен Александр Андриянов, - говорится на сайте городской администрации.

Напомним, ранее Александр Андриянов возглавлял департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Летом прошлого года ведомство преобразовали в департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Некоторое время он исполнял там обязанности руководителя, но с приходом Ирины Панфиловой перешел на должность заместителя. Отметим, что тогда уход Александра Андриянова с поста руководителя связывали со скандалом с гробом у здания областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU