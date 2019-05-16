Ирина Панфилофа покинула пост главы департамента экономразвития Самары
В департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары произошли кадровые перестановки. Ирина Панфилова, которая с марта этого года занимала должность руководителя ведомства, покинула свой пост.
- Исполняющим обязанности главы департамента экономического развития назначен Александр Андриянов, - говорится на сайте городской администрации.
Напомним, ранее Александр Андриянов возглавлял департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Летом прошлого года ведомство преобразовали в департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Некоторое время он исполнял там обязанности руководителя, но с приходом Ирины Панфиловой перешел на должность заместителя. Отметим, что тогда уход Александра Андриянова с поста руководителя связывали со скандалом с гробом у здания областного правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU