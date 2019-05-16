Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-16T15:06:52+03:00

Очевидцы пытаются найти парня на «четырнадцатой», которая ехала за иномаркой

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16 мая в Самаре произошел вопиющий случай. Об этом сообщают собственные источники «КП». По словам очевидца, ЧП произошло около дома №3 по улице Потапова. Там женщина на «Лексусе» задавила йоркширского терьера.

- Одна женщина на сером «Лексусе» паркетнике на улице Потапова, 3 задавила собачку. Мини йоркширский терьер. Со словами «Я же не видела» она очень быстро уехала, - рассказывает источник. – Номер был забрызган баллончиком с искусственной грязью.

На собаку наехали в промежуток времени с 13:25 до 13.45. По словам очевидца, вслед за «Лексусом» ехал парень на ВАЗ-2114. Зоозащитник просит отреагировать водителя «четырнадцатой» и сообщить номер автоледи.

Кровь собаки осталась на асфальте

- Есть обзорные камеры, нужно видео просмотреть, возможно удастся найти ее, - обращается к очевидцам источник.

Если вы стали свидетелем жестокого наезда на терьера, обращайтесь в редакцию «КП»-Самара» по номеру телефону 270-69-10 или в личные сообщения группы «ВКонтакте».

За сегодня это уже не первый вопиющий случай, связанный с жестоким обращением с животными. Ранее сообщалось, что в Самаре неизвестный привязал собак к машине и возил их до смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU