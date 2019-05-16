2019-05-16T15:06:52+03:00
Происшествия

Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера

Очевидцы пытаются найти парня на «четырнадцатой», которая ехала за иномаркой
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Автомобиль полностью проехался по собакеАвтомобиль полностью проехался по собаке
Изменить размер текста:

16 мая в Самаре произошел вопиющий случай. Об этом сообщают собственные источники «КП». По словам очевидца, ЧП произошло около дома №3 по улице Потапова. Там женщина на «Лексусе» задавила йоркширского терьера.

- Одна женщина на сером «Лексусе» паркетнике на улице Потапова, 3 задавила собачку. Мини йоркширский терьер. Со словами «Я же не видела» она очень быстро уехала, - рассказывает источник. – Номер был забрызган баллончиком с искусственной грязью.

На собаку наехали в промежуток времени с 13:25 до 13.45. По словам очевидца, вслед за «Лексусом» ехал парень на ВАЗ-2114. Зоозащитник просит отреагировать водителя «четырнадцатой» и сообщить номер автоледи.

Кровь собаки осталась на асфальте

Кровь собаки осталась на асфальте

- Есть обзорные камеры, нужно видео просмотреть, возможно удастся найти ее, - обращается к очевидцам источник.

Если вы стали свидетелем жестокого наезда на терьера, обращайтесь в редакцию «КП»-Самара» по номеру телефону 270-69-10 или в личные сообщения группы «ВКонтакте».

За сегодня это уже не первый вопиющий случай, связанный с жестоким обращением с животными. Ранее сообщалось, что в Самаре неизвестный привязал собак к машине и возил их до смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы