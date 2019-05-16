"Вот это сюрприз!" В Октябрьске выпал крупный град во время сильного ливня
В поселке Шиферный города Октябрьск выпал крупный град. Огромные льдинки размером с перепелиное яйцо гулко ударяли по дороге, подпрыгивали и оставались лежать на земле напоминанием о зиме.
- Вот это там крупинки, - удивились комментаторы. И предположили, что "осадки" могут испортить машины.
Последние несколько дней погода подбрасывает сюрпризы жителям Самарской области. Град выпал 13 мая в Кинельском районе. А в Самаре громыхают грозы и из-за сильного дождя не справляются ливневки, дороги превращаются в море.
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Град в Октябрьске 16 мая 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU