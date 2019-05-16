"Вот это сюрприз!" В Октябрьске выпал крупный град во время сильного ливня

16 Май 16:53 2019-05-16T17:17:26+03:00

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В поселке Шиферный города Октябрьск выпал крупный град. Огромные льдинки размером с перепелиное яйцо гулко ударяли по дороге, подпрыгивали и оставались лежать на земле напоминанием о зиме.

- Вот это там крупинки, - удивились комментаторы. И предположили, что "осадки" могут испортить машины.

Последние несколько дней погода подбрасывает сюрпризы жителям Самарской области. Град выпал 13 мая в Кинельском районе. А в Самаре громыхают грозы и из-за сильного дождя не справляются ливневки, дороги превращаются в море.

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Правда, град осчастливил не всех жителей региона(подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/709189" frameborder="0"></iframe> Град в Октябрьске 16 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU